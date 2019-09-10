Москва, , 14:44 — REGNUM Главным трендом и залогом успеха избирательных кампаний врио глав регионов стала открытость, — считает директор департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), кандидат политических наук Дарья Кислицына. Об этом она заявила в ходе заседания «круглого стола» по итогам состоявшихся 8 сентября выборов.

«Врио губернаторов выстроили свои кампании как реакцию на общественный запрос», — пояснила она, отметив, что этот запрос мог как носить общерегиональный характер и отвечать интересам всего населения конкретного субъекта федерации, так и быть «гиперлокальным» — отражать чаяния определённой узкой части общества. С этим было связано и появление большого количества адресно направленных практик, внедрённых врио глав регионов.

Интересными назвала Кислицына инициативы некоторых врио губернаторов по снижению транспортного налога (такие решения приняли Алексей Текслер в Челябинской области и Валерий Лимаренко в Сахалинской), по поддержке молодых семей, по специальным программам для предпенсионеров.

Кислицына подчеркнула, что новые руководители регионов сконцентрировали свои усилия на те сферы жизни, где накопилось наибольшее количество проблем, а их решения были направлены на то, чтобы изменить вещи, считавшиеся укоренившимися. «Это не просто проекты. Они здесь и сейчас влияют на изменение жизни к лучшему», — сказала аналитик ЭИСИ.

За период предвыборной кампании 2019 года ЭИСИ выявил более 300 новых региональных инициатив, которые могут быть использованы и в других субъектах федерации. «В следующем электоральном цикле мы тоже прогнозируем расширение и увеличение числа региональных практик», — сказала Дарья Кислицына.

Напомним, что 8 сентября прямые выборы высших должностных лиц состоялись в 16 регионах России. Вопреки многочисленным прогнозам о вероятности вторых туров, все без исключения врио губернаторов и действующие губернаторы, участвовавшие выборы, набрали более 50% голосов.

Сразу пять врио губернаторов показали результат выше 80%: Бату Хасиков (Калмыкия) получил около 84%, Радий Хабиров (Башкирия) — 82,02%, Роман Старовойт (Курская область) — 81,07%, Вадим Шумков (Курганская область) — 80,86%, Александр Осипов (Забайкальский край) — 89,62%.

10 из 16 теперь уже избранных глав регионов представляют так называемую «школу губернаторов» — это выпускники или слушатели президентской программы подготовки высшего кадрового и управленческого резерва.