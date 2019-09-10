Москва, , 14:43 — REGNUM Законопроект об ужесточении ответственности за нарушения при хранении персональных данных граждан РФ Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Согласно поправкам в КоАП, максимальный штраф за нарушения при хранении персональных данных составит до 18 млн рублей. Операторы, как и сотовой связи, так и интернет-операторы должны хранить персональные сведения на серверах в России и не допускать утечек в свободный доступ.

Также предполагается ответственность за выдачу в поисковых системах ссылок, доступ к которым ограничены по решению суда и Роскомнадзора — до 3 млн рублей.

В ходе дискуссии звучали опасения, что размер штрафов столь велик, что может обанкротить компании и организации.