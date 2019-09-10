Великий Новгород, , 14:43 — REGNUM На довыборах депутата Госдумы РФ седьмого созыва по Новгородскому одномандатному избирательному округу №134 в Великом Новгороде использовали 41 комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), а не 42 — один из комплексов вышел из строя. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 10 сентября, на брифинге в Великом Новгороде сообщила председатель Избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева.

Татьяна Лебедева, председатель Избирательной комиссии Новгородской области «В самом начале работы на участке № 1132 в Великом Новгороде произошла ошибка оператора — не была открыта крышка под КОИБом, бюллетень зажёвывался, поэтому не смогли его использовать».

По её словам, вместо электронного комплекса использовали стационарный ящик для голосования.

«Процедура голосования предусматривает такую возможность, поэтому никаких нарушений, препятствий волеизъявлению допущено не было. Штатно отработали в течение всего дня», — отметила Татьяна Лебедева.

На всех остальных избирательных участках в Новгородской области, в том числе и на этом, итоги голосования подводились с использованием технологии QR-кодирования, которая позволяет оперативно вводить данные протоколов участковых избирательных комиссий (УИК) об итогах голосования в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы».

По словам Лебедевой, первые данные ТИК Чудовского района ввела в ГАС «Выборы» уже в 22:30 8 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на выборах в Новгородской области в единый день голосования 8 сентября были открыты 539 избирательных участков, в Великом Новгороде 42 участка были оборудованы КОИБами — проголосовать с их помощью могли 50% избирателей областного центра.

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