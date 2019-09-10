Вашингтон, , 14:43 — REGNUM Россия и Китай действительно серьезно обновляют свои вооруженные силы, но новую гонку расходов на вооружения запустили именно США, отметил военный обозреватель ИА REGNUM Леонид Нерсисян во вторник, 10 сентября, комментируя заявления президент США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что США «были вынуждены» заниматься обновлением вооруженных сил и увеличивать военные расходы. В качестве причин Трамп упомянул, с одной стороны, необходимость воевать с «радикальным исламом», с другой — рост военных расходов Китая и России.

«В словах Дональда Трампа есть одновременно и правда, и лукавство. С одной стороны, Китай и Россия в последние годы действительно достаточно серьезно обновляют свои вооруженные силы. В особенности это касается Пекина, в России же имеется тенденция к сокращению военных расходов. Это должно вызвать симметричную реакцию.

С другой стороны, во многих аспектах «гонку» запустили американцы — к примеру, с теми же истребителями пятого поколения. Вызывает большие сомнения, что кто-либо занялся бы ими, если бы такую высокую планку не задали бы сами США, создав F-22. При это в тех конфликтах, в которых участвуют американцы, вполне достаточно возможностей модернизированных машин поколения 4+.

Отдельно надо отметить и тот факт, что американский военный бюджет более чем в 2 раза превосходит суммарные траты Китая и России», — отметил Леонид Нерсисян.