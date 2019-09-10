Ереван, , 14:43 — REGNUM Невыполнение решения Конституционного суда Армении по делу Роберта Кочаряна доказывает, что «в республике царит беззаконие», заявил на акции протеста сторонник экс-президента, 10 сентября сообщает Информационное агентство Новости Армении.

«Власти нарушают закон. Это действительно позор», — сказал один из активистов.

Он также отметил, что суды должны показать свою самостоятельность, несмотря на постоянное давление на них, последним из которых было уголовное преследование судьи Давида Григоряна по делу Роберта Кочаряна.

Напомним, 9 сентября Генеральная прокуратура Армении выступила с заявлением, что оснований для освобождения бывшего президента страны нет, несмотря на решение Конституционного суда страны. После этого решения в Ереване начались акции протеста.