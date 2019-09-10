Эр-Рияд, , 14:37 — REGNUM 8 сентября министром энергетики Саудовской Аравии стал сын короля Сальмана бен Абдель Азиз Аль Сауда, принц Абдель Азиз бен Сальман. Вместе с этим Эр-Рияд объявил о своем намерении начать обогащение урана в рамках развития ядерной энергетики. Во время визита в США в 2018 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман уже предупреждал, что арабское королевство намерено начать программу разработки ядерного оружия, если Иран станет его главным конкурентом на Ближнем Востоке. Об этом пишет испанская газета ABC.

По словам нового министра энергетики, его страна «движется осторожно, но без перерывов в деле испытания двух своих ядерных реакторов». Эр-Рияд признает, что решил ускориться в ядерной гонке в Персидском заливе. Представители американской дипломатии отказались оценивать эти заявления, пока у них не будет полной информации о ядерной программе.

Помимо задачи обогащения урана Саудовская Аравия берет на себя обязательство вести переговоры о контроле над добычей сырой нефти странами ОПЕК. Об этом Абдель Азиз бен Сальман заявил на своем первом публичном мероприятии — на конференции в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как сообщало ИА REGNUM, замена министра энергетики не должна отразиться на сотрудничестве в этой области между Москвой и Эр-Риядом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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