Вашингтон, , 14:42 — REGNUM Бывший губернатор американского штата Аляска Сара Пэйлин и ее супруг Тодд Пэйлин похоже решили развестись, об этом 10 сентября сообщает газета Anchorage Daily News.

Издание приводит протоколы суда штата, в которых было обнаружено соответствующее прошение, в котором вместо имен содержатся лишь инициалы, однако даты рождения совпадают с супругами Пэйлин.

Причина желания развестись, как отмечается в документах, вызвана несовместимостью темпераментов супругов, не позволяющих им жить совместно.

Напомним, супруги Пэйлин вступили в брак в 1988 году, в настоящее время им обоим по 55 лет, они воспитывают пятерых детей.

Сара Пэйлин была избрана на пост губернатора штата Аляска в 2006 году и стала самым молодым главой региона в истории, кроме того, она стала первой женщиной в указанной должности.

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