Санкт-Петербург, , 14:42 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд 10 сентября отменил постановление Дзержинского районного суда Северной столицы о выдворении за пределы России блогера Эльвина Исаева, критикующего власти Азербайджана.

Вместо выдворения за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 3.1 статьи 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания (проживания) в Российской Федерации, совершенное в городе федерального значения»), Исаеву назначен штраф в размере 5 000 рублей.

«Дело направлено на новое рассмотрение. Исаев из Центра временного содержания иностранных граждан освобожден», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как отмечает издание «Фонтанка», Исаева, который вел видеоблог с резкой критикой режима в Баку, задержали возле его дома в Петербурге 24 августа и собирались выдворить в Азербайджан за нарушение миграционного законодательства, хотят тот предъявил российский паспорт.

«В качестве повода для выдворения послужил документ, якобы полученный блогером в Генконсульстве Азербайджана в 2015 году — в справке утверждалось, что он все еще гражданин страны, в которой родился. Сам Исаев и его адвокаты связывали задержание с его политической позицией», — пишет издание.

По делу Эльвина Исаева уже подана жалоба в Европейский суд по правам человека.