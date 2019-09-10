Минск, , 14:31 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей 10 сентября провёл переговоры с новым главой представительства Евросоюза в постсоветской республике Дирком Шубелем. Министр принял копии верительных грамот и обсудил перспективы отношений между Белоруссией и ЕС, сообщает пресс-служба МИД Белоруссии.

Там отметили: «С учетом давней вовлеченности Д. Шубеля в проблематику белорусско-европейских отношений, стороны сосредоточились на ключевых вопросах совместной повестки дня: развитии договорно-правовой базы, подготовке к подписанию соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии, планировании программ финансового содействия ЕС для Белоруссии, организации в Белоруссии мероприятий по линии «Восточного партнёрства».

Макей заявил о значимых достижениях в диалоге Минска с Брюсселем, а также «выразил надежду на то, что обновление руководства Представительства ЕС и формирование нового состава Еврокомиссии будут способствовать прогрессу в заключении нового основополагающего соглашения Белоруссия — ЕС», проинформировала пресс-служба.