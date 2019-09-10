Хартум, , 14:39 — REGNUM Члены еврейской общины Судана, покинувшей страну десятилетия назад, были приглашены вернуться домой. Об этом сообщает ВВС Africa.

«Судан космополитичен», — заявил министр по делам религии в новом правительства Судана, объявляя об этом решении.

«Это уже произошло в других странах Центральной и Северной Африки, так что это не удивительно», — говорит Дейзи Аббуди, дочь суданских евреев — «Это очень позитивный первый шаг».

Многие суданские евреи приехали в страну в конце 19-го и начале 20-го веков, но небольшая община существовала еще до этого.

По словам Аббуди, позже еврейский народ ушел, потому что он стал жертвой напряженности после создания Израиля.

«Было несколько обвинений — например, в шпионаже — все они были полностью ложными. Затем в 1967 году была шестидневная война с Израилем, и все молодые евреи, оставшиеся в Судане, были арестованы без предъявления обвинений и содержались под стражей в течение нескольких дней, пока война не закончилась, и они были освобождены», — вспоминает она судьбу суданской еврейской общины. «И это был последний знак, когда любой, кто остался, думал: «мы должны уйти», — добавила она.