Цхинвал, , 14:30 — REGNUM Грузия не отказалась от намерений установить контроль над территорией Южной Осетии. Об этом 9 сентября заявил КГБ Южной Осетии, публикуя сведения о секретных планах службы госбезопасности Грузии.

Согласно секретному документ СГБ Грузии «Грузинская мечта — демократичная Грузия», одной из задач Грузии является «возвращение потерянных территорий или объединение путем финансовых предложений», — отмечают в КГБ.

По мнению югоосетинской спецслужбы, разработанная Тбилиси официальная программа «Шаг к лучшему будущему» является практической реализацией плана, указанного в документе СГБ. КГБ отмечает, что программа направлена на уничтожение политического и экономического суверенитета Южной Осетии.

КГБ утверждает, что появление незаконного грузинского блокпоста, стрельба по квадракоптеру Генпрокуратуры Южной Осетии, заявление политиков о реализации программы «Шаг к лучшему будущему» свидетельствуют о том, что Грузия в отношении Южной Осетии ведет «классическую гибридную войну».

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