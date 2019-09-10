Рим, , 14:23 — REGNUM 37% граждан Италии полагают, что ни Европейский союз, ни США не защитят интересы Италии на мировой арене, передает Il Sole 24 Ore во вторник, 10 сентября, со ссылкой на исследование Европейского совета по международным отношениям.

Исследование проводилось на территории всего ЕС. Основной вывод — около трети граждан союза считают возможным конфликт между странами-членами Евросоюза.

Значительное число граждан стран-членов ЕС допускают его распад в ближайшие 10−20 лет. Конкретная доля респондентов в публикации не указана.

Одним из основных проблемных последствий распада может стать неспособность отдельных европейских стране защитить свои интересы на международной арене, отметили социологи.