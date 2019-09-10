Москва, , 14:23 — REGNUM Ни Республиканская партия США, ни Демократическая не готовы продолжать политику президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя будущее американо-северокорейских переговоров в конце сентября 2019 года.

«Из соображений фракционной борьбы любой преемник Трампа, скорее всего, не будет продолжать его курс взаимоотношений с Ким Чен Ыном, — сказал Асмолов. — Консерваторы этого не станут делать, так как для них Ким — это воплощение зла, а демократы будут действовать в стиле «раз Трамп сказал, что он за колхозы, так мы будем против. И вообще, то, что в Северной Корее никто не упоминает трансгендеров, означает, что там однозначно нарушаются их права».

Асмолов подчеркнул, что, конечно, Трамп в идеале хотел бы ядерного разоружения КНДР, а Ким Чен Ын — полного или частичного снятия санкций. Однако для каждой из сторон это означает потерю лица и серьёзные репутационные риски.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первой заместительницы МИД КНДР Чве Сон Хи, Северная Корея готова провести переговоры с Соединёнными Штатами в конце сентября, однако американская сторона должна сменить подход в переговорах с Северной Кореей, так как в противном случае КНДР не видит смысла в дальнейших переговорах с Вашингтоном.

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