Москва, 10 сентября 2019, 14:23 — REGNUM Ни Республиканская партия США, ни Демократическая не готовы продолжать политику президента США Дональда Трампа в отношении Северной Кореи, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя будущее американо-северокорейских переговоров в конце сентября 2019 года.
Асмолов подчеркнул, что, конечно, Трамп в идеале хотел бы ядерного разоружения КНДР, а Ким Чен Ын — полного или частичного снятия санкций. Однако для каждой из сторон это означает потерю лица и серьёзные репутационные риски.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам первой заместительницы МИД КНДР Чве Сон Хи, Северная Корея готова провести переговоры с Соединёнными Штатами в конце сентября, однако американская сторона должна сменить подход в переговорах с Северной Кореей, так как в противном случае КНДР не видит смысла в дальнейших переговорах с Вашингтоном.
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