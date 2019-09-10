Москва, , 14:22 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров не был знаком и не встречался с бывшим сотрудником администрации президента РФ Олегом Смоленковым, якобы «ценным информатором» американских спецслужб. Об этом глава МИД заявил 10 сентября на пресс-конференции в Москве.

Лавров подчеркнул, что никогда не видел, не встречался, не следил за карьерой и иными обстоятельствами жизни Смоленкова, которого в США назвали «высокопоставленным осведомителем». Глава МИД отказался комментировать слухи, напомнив, что пресс-служба Кремля уже отреагировала на инцидент.

Как сообщало ИА REGNUM, спецслужбы США якобы вывезли из России своего информатора, работавшего в администрации главы государства, такую информацию привел телеканал СNN. В публикациях говорилось, что речь идет об Олеге Смоленкове. В Кремле подтвердили, что такой сотрудник действительно занимал невысокую должность и был уволен несколько лет назад.

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