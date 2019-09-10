Тбилиси, , 14:18 — REGNUM Личное заявление бывшего пресс-спикера президента Грузии Хати Моисцрапишвили противоречит профессиональным требования к занимаемой должности, передает 10 сентября телеканал Imedi со ссылкой на администрацию президента.

«Позиция пресс-спикера требует, чтобы каждое заявление, сделанное им в открытом доступе, выражало только позицию президента или администрации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Моисцрапишвили должна была воздерживаться от личных чувств. Однако в администрации не пояснили, о каком именно высказывании идет речь.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 сентября советник президент Грузии Ирина Шенгелия заявила, что глава государства уволила Хатию Моисцрапишвили. Ранее ряд грузинских СМИ сообщил, что пресс-спикер могла поплатиться своей должностью за открытую поддержку бывшего начальника информационной службы «Рустави 2» Нодара Меладзе.

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