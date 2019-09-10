Бишкек, , 14:17 — REGNUM Киргизстанские власти планируют вернуть на родину около 70 детей граждан Киргизии, пребывающих в лагерях на территории Ирака. Об этом заявил министр иностранных дел Чингиз Айдарбеков, пишет «Кабар».

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, правительство Киргизии уже договорилось с иракскими властями по этому вопросу.

Он также отметил, что с такими детьми будет проводиться работа по ресоциализации и реинтеграции в общество.

«Окончательный список будет формироваться на месте с учетом согласия родителей в отношении детей. Что касается Сирии, то активно ведутся переговоры с правительственными структурами», — подытожил глава киргизского МИДа.

ИА REGNUM напоминает, что по официальным данным, на стороне террористов в Сирии, Афганистане и Ираке воевали около 800 граждан Киргизии. Среди них около 400 женщин и детей.