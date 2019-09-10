Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Администрация президента Грузии подтвердила ранее распространенную информацию об увольнении Хатии Моисцрапишвили с должности пресс-спикера президента. В специальном заявлении президентской администрации говорится, что 4 сентября Хатия Моисцрапишвили получила словесное предупреждение, а 10 сентября ей было отправлено официальное уведомление о расторжении административного договора.

Причиной стали публичные заявления, сделанные уже бывшим пресс-спикером в соцсетях, которые, по оценке администрации президента, противоречили ее профессиональным обязанностям и стандартам.

«Должность пресс-спикера строго требует, чтобы каждое сделанное ею в публичном пространстве заявление выражало только позиции президента и ее администрации. Соответственно, от пресс-спикера треьуется полное воздержание от выражения личных настроений в публичном пространстве», — подчеркивается в заявлении.

По информации администрации президента, несмотря на увольнение с занимаемой должности Хатия Моисцрапишвили все же получила официальное предложение о продолжении работы в пресс-службе президента.

Причиной увольнения пресс-спикера стал пост поддержки, размещенный Хатией Моисцрапишвили на странице бывшего начальника информационной службы телекомпании «Рустави 2», а ныне — начальника той же службы в новой телекомпании «Мтавари» Нодара Меладзе. Об этом заявил сам Нодар Меладзе, отметив, что Хатия Моисцрапишвили — его давний друг и что она поплатилась за то, что поддержала уже бывшую команду «Рустави 2», ныне — команду «Мтавари».

"Позор!!! Вынудить пресс-спикера президента уйти с работы за то, что посвятила пост начальнику информационной службы критичного телеканала, который является ее другом и с которым она проработала долгие годы», — написал Меладзе в одном из своих постов на своей странице в Facebook.

Отметим, что телекомпания «Мтавари» уже не только зарегистрировалась и получила право на вещание, но 9 сентября в 21 час вечера вышла в эфир с первым информационным выпуском. Его создателями стали бывшие журналисты телеканала «Рустави 2», покинувшие его после решения нового гендиректора Пааты Салия об увольнении Нодара Меладзе и нескольких наиболее неприемлемых и критично настроенных по отношению к нынешней власти телеведущих.

Тон и стиль вещания «Мтавари» в точности повторяет стиль вещания бывшей «Рустави 2». Что касается последней, она пока молчит, а ее руководство набирает новый коллектив для возобновления работы, но точных дат начала вещания пока не называет.