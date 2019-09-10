Таллин, , 14:14 — REGNUM По всей Эстонии сегодня, 10 сентября, перестала работать система электронной идентификации Smart-ID, сообщает эстонский национальный вещатель ERR. Причина сбоя не уточняется, однако оператор, обслуживающий систему, компания SK ID Solutions, заявила, что специалисты устраняют сбой и выясняют его причину.

В Эстонии системой Smart-ID пользуется более 400 тыс. человек, она даёт доступ как к банковским счетам, так и к единой системе электронных госуслуг. По всей Прибалтике ей пользуется более 2,2 млн человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года государственная система электронных услуг Эстонии подверглась кибератаке: неизвестные злоумышленники смогли подделать личные данные других людей. Взлом был совершен через приложение Smart-ID.

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