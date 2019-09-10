Берлин, , 14:13 — REGNUM Спикер парламента Германии Вольфганг Шойбле отдал дань уважения польским солдатам, сумевшим «отразить массированную атаку нацистов в течение нескольких дней в начале Второй мировой войны». Об этом он заявил в парламенте во вторник, 10 сентября, в связи с 80-й годовщиной окончания битвы под Визной, предает агентство Associated Press.

В своем выступлении Шойбле, член партии Христианско-демократический союз Германии (ХДС) напомнил о «героической обороне несколькими сотнями (польских солдат) против … десятков тысяч немецких солдат», напомнив, что «в 1939 году Польша стала первой жертвой исторически беспрецедентной кампании разрушения (движимой) расовой идеологией».

Он отметил, что впоследствии Польша пережила массовые убийства, разрушения значительной части страны и ее столицы, а также уничтожение еврейского населения страны.