Ровно, Украина, 10 сентября 2019, 14:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время экскурсии в Острожской академии (г.Острог, Ровенская область) впервые увидел плюсы из-за своего роста. Об этом Зеленский признался 10 сентября выступая перед студентами академии.
При этом глава государства поручил новому губернатору Ровенской области Виталию Ковалю улучшить качество связи и интернета в регионе.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Острожской академии президент Зеленский презентовал нового председателя Ровенского областной государственной администрации. Им стал бывший руководитель частной компании «ВВВ Монтаж» (занимается строительством дорог) Виталий Коваль. Глава государства поручил губернатору и силовикам региона устранить незаконную добычу янтаря, вырубку леса и легализовать теневые АЗС.