Ровно, Украина, , 14:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время экскурсии в Острожской академии (г.Острог, Ровенская область) впервые увидел плюсы из-за своего роста. Об этом Зеленский признался 10 сентября выступая перед студентами академии.

«Экскурсия была прекрасной. В первый раз увидел плюсы из-за своего роста. Охране было сложно, но мы прошли очень быстро», — сказал Зеленский.

При этом глава государства поручил новому губернатору Ровенской области Виталию Ковалю улучшить качество связи и интернета в регионе.

«Настроение улучшилось, потому что, когда я сюда ехал были срочные вопросы. А когда я ехал к вам из аэропорта, то не было связи совсем. Стало спокойнее, но надо было решать вопросы. Об интернете я совсем молчу. Связь появилась тут — и интернет, и 3 G … Проблему сразу увидел. Связь и интернет должны быть в каждом уголке Украины», — отметил Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в Острожской академии президент Зеленский презентовал нового председателя Ровенского областной государственной администрации. Им стал бывший руководитель частной компании «ВВВ Монтаж» (занимается строительством дорог) Виталий Коваль. Глава государства поручил губернатору и силовикам региона устранить незаконную добычу янтаря, вырубку леса и легализовать теневые АЗС.