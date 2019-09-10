Анкара, , 14:06 — REGNUM Переговоры по урегулированию ситуации на Кипре необходимы, однако она не должны сводиться к «пустым разговорам». В таком случае нет никакого смысла их начинать. Такое заявление сегодня, 10 сентября, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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«Нам нужно проводить такие переговоры, чтобы они дали результат, их безуспешность мы уже больше не можем терпеть», — приводит РИА Новости слова главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Чавушоглу отметил, что проводить переговоры по кипрскому урегулированию необходимо «в определённых рамках».

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Как сообщало ИА REGNUM, последний раунд переговоров по урегулированию кипрского конфликта между греко-киприотами и турко-киприотами в июле 2017 года в швейцарской Кран-Монтане завершился провалом. Когда будут возобновлены переговоры о воссоединении Кипра, которые ведутся при посредничестве Организации Объединённых Наций, пока не известно.

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