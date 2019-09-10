Москва, , 14:04 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комиссии изучить предложения лидера ЛДПР Владимира Жириновского, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

«Вы говорили, что Навальный завербован в Йельском университете, пускай комиссия разберется, вот Люба, пускай с этой Любой (Соболь) разберется комиссия», — сказал Володин.

Если факты подтвердятся, пусть прокуратура разберется, добавил он.

«Предложения, которые озвучил Жириновский, давайте мы изучим, если факты подтвердятся, направим в правоохранительные органы», — заявил Володин.