Бишкек, , 13:59 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев провел переговоры с советником исполнительного директора Саудовского фонда развития Юсуфом бин Ибрагим Аль-Бассамом. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Глава кабинета министров обсудил с представителем международного финансового института проекты, реализуемые при поддержке фонда в сельском хозяйстве, в здравоохранении, в сфере водоснабжения и ирригации, а также в строительной сфере.

«Мы рады подписанию проекта по улучшению сельского водоснабжения и санитарии в Баткенской и Таласской областях, который охватит 61 село», — добавил высокопоставленный киргизстанский чиновник.

Юсуф бин Ибрагим Аль-Бассам в ответ на это заявил, что Саудовский фонд развития намерен и дальше помогать властям Киргизии заниматься реализацией различных проектов.

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