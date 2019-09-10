Киев, , 14:29 — REGNUM Участник обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной Олег Сенцов заявил, что не планирует возвращаться в Крым. Об этом он рассказал 10 сентября на пресс-конференции в Киеве.

Отвечая на вопрос о своих планах на ближайшее будущее, Сенцов сказал:

«Собираюсь заниматься самыми замечательными вещами — это снимать кино и жить. Касаемо Крыма — вернусь туда только на танках, но пока не можем… Не нужно мои слова воспринимать буквально».

Он отметил, что планирует жить в Киеве, и возможно будет заниматься политической деятельностью:

«Касаемо моей будущей жизни, возможно политической, для меня этот вопрос пока остаётся открытым, то есть я сам для себя не то чтобы не решил, вопрос ещё открыт».

Как сообщало издание Strana.ua, ранее на той же пресс-конференции другой участник обмена Александр Кольченко признался в совершении поджога офиса организации «Русская община Крыма» и партии «Единая Россия» весной 2014 года.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в марте 2014 года после того, как на Украине произошёл вооружённый госпереворот. Вопрос о воссоединении с Россией был вынесен на крымский референдум и поддержан более 95% его участников.