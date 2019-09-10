Анкара, , 14:21 — REGNUM Правоохранительные органы Турции за минувшую неделю задержали свыше 6 тыс. 600 нелегальных мигрантов, об этом 10 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Спецоперации по поимке беженцев проходили сразу в нескольких провинциях страны, большая часть была арестована в провинции Эдирне близ границы с Грецией и Болгарией.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.

По данным министерства внутренних дел страны, за 2018 год в Турции были арестованы около 268 тыс. нелегальных мигрантов.

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