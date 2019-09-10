Джуба, , 14:09 — REGNUM Лидер южносуданской оппозиции Рик Мачар в понедельник, 9 сентября, приземлился в столице страны Джубе, где он встретится с президентом страны Сальвой Кииром. Об этом сообщает ВВС Africa.

Сальваторе Киир

Стороны должны обсудить подписанное в 2018 году мирное соглашение, которое до сих пор не было выполнено из-за отсутствия переговоров между двумя политическими соперниками.

Пресс-служба правительства Южного Судана заявляет, что у властей нет средств для реализации ключевой части мирного соглашения — демобилизации и интеграции бывших повстанцев в национальную армию. Корреспонденты говорят, что тот факт, что Мачар по-прежнему не находится в стране постоянно, указывает на непрочность сделки.

Во время визита Мачара сопровождал заместитель главы правящего военного совета Судана Мохамед Хамдан «Хемети» Даголо.

Переговоры между президентом Южного Судана Сальвой Кииром и лидером оппозиции Риеком Мачаром начались вечером 9 сентября, как сообщают корреспонденты ВВС. Фотографии, размещенные в социальных сетях, показывают переполненный зал с представителями обеих сторон, а также делегацией от правительства Судана.