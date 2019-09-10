Симферополь, , 13:49 — REGNUM На партийной конференции крымского регионального отделения партии «Единая Россия», которая пройдёт в ближайшее время, выдвинут в Совет Федерации кандидатуру действующего сенатора Сергея Цекова. Об этом 10 сентября на пресс-конференции в Симферополе заявил спикер первого созыва парламента Крыма Владимир Константинов.

«На партийной конференции будет определена кандидатура сенатора, который будет представлять законодательную власть Крыма в Совете Федерации. Партия, вероятнее всего, предложит кандидатуру действующего сенатора Сергея Цекова», — уточнил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Константинов выразил уверенность в том, что и в новом созыве будет возглавлять Госсовета Крыма. А вот с кандидатурами вице-спикеров, по его словам, пока ясности нет.

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