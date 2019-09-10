Челябинск, , 13:47 — REGNUM Новым главой капитального строительства Челябинска стал 30-летний инженер. Это следует из биографии руководителя, опубликованной на сайте мэрии.

Василий Беспалов родился в 28 января 1989 года в Челябинске. В 2011 году окончил Южно-Уральский госуниверситет, ему присвоили квалификацию «инженер». А его трудовая биография началась в 20 098 году с должности разнорабочего в ООО «ОтделСтрой». Затем в разных организациях он работал учётчиком грунта, начальником строительного участка, инженером по надзору за строительством, руководителем проекта.

В 2016—2018 годах Василий Беспалов был заместителем начальника отдела областного минстроя. А в 2019-м занимал должность консультанта отдела имущественных отношений областного Главного контрольного управления.

За более чем десять лет он сменил множество мест работы. Насколько задержится на новом посту, покажет время.

Как сообщало ИА REGNUM, о назначении Беспалова стало известно утром. Власть в УКСе сменилась в третьей декаде августа.

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