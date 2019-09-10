Москва, , 13:46 — REGNUM Сотрудник по имени Олег Смоленков действительно работал в администрации президента, заявил 10 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Смоленкова уволили «года два-три тому назад внутренним распоряжением». При этом его должность не входила в перечень «высших указных должностей» и не «предусматривала вообще как таковых контактов с президентом».

На вопрос о том, был ли этот сотрудник агентом американских спецслужб, представитель Кремля ответил, что не может этого подтвердить.

«Все рассуждения американских СМИ, кто кого экстренно вывозил и кто спасал… это такой жанр pulp fiction, «криминального чтива», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американские СМИ сообщили, что в 2017 году спецслужбы США в 2017 году якобы отозвали из России «одного из самых ценных агентов», который «добился высокого поста в правительстве РФ». Позже появилась информация, что речь может идти об Олеге Смоленкове.

Вместе с тем источник в американской разведке рассказал CNN, что разработка аналогичного актива якобы займет очень много времени и совершенно не гарантирована, так как в России крайне высокие требования к безопасности.

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