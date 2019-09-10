Симферополь, , 13:42 — REGNUM При формировании портфелей в руководстве Госсовета Крыма будут учитываться не прошлые заслуги кандидатов, а их профессиональный уровень выполнения задач на будущее. Об этом 10 сентября на пресс-конференции в Симферополе заявил спикер первого созыва парламента Крыма Владимир Константинов.

«По вице-спикерам будем подводить итоги, будем принимать решения, не исходя из прошлых или выборных заслуг, а исходя из задач на будущее. Вот как будут сформированы задачи, так и будет сформирован президиум», — отметил Константинов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Константинов выразил уверенность в том, что будет избран председателем Госсовета РК нового состава.

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