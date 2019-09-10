Симферополь, 10 сентября 2019, 13:42 — REGNUM При формировании портфелей в руководстве Госсовета Крыма будут учитываться не прошлые заслуги кандидатов, а их профессиональный уровень выполнения задач на будущее. Об этом 10 сентября на пресс-конференции в Симферополе заявил спикер первого созыва парламента Крыма Владимир Константинов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Владимир Константинов выразил уверенность в том, что будет избран председателем Госсовета РК нового состава.
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