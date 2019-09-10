Эрбиль, Ирак, , 13:47 — REGNUM Президент Демократической партии Курдистана Масуд Барзани приветствовал прогресс в отношениях между Эрбилем и центральным правительством страны, об этом 10 сентября сообщает Kurdistan.ru.

Заявление было сделано во время встречи с чиновниками курдской автономии, прошедшей в Эрбиле. Барзани выразил надежду на то, что оставшиеся противоречия в скором времени будут урегулированы.

Также национальный лидер Иракского Курдистана поблагодарил пешмерга за активную и успешную борьбу с боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы все в долгу перед пешмерга, так как они защитили Иракский Курдистан», — отметил Барзани.

Напомним, в сентябре 2017 года в курдской автономии прошел референдум о независимости. Плебисцит вызвал резкое недовольство со стороны Багдада, а также региональных держав.

Ряд санкций, наложенных на Эрбиль, а также вытеснение курдов из спорных территорий, в том числе из провинции Киркук, привел к серьезному осложнению в отношениях между сторонами, которые не преодолены до сих пор.

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