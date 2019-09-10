Москва, , 13:39 — REGNUM Результаты выборов в Московскую городскую думу являются вызовом для руководства Москвы, заявил 10 сентября политолог Дмитрий Орлов на пресс-конференции в ИА REGNUM.

«Это вызов для руководства Москвы. Об этом сказал уже мэр Собянин, о том, что дума становится более диверсифицированной, множество представлено интересов и нужно выстраивать диалог. Я думаю, что возможно формирование ситуационных, а при определённых ситуациях и постоянных коалиций», — сказал он.

По мнению Орлова, среди вариантов коалиций возможна и та, что «часть деятелей Компартии будет в регулярном режиме поддерживать мэрию».