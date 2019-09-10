Дамаск, , 13:37 — REGNUM Поддерживаемые Турцией боевики 9 сентября 2019 года столкнулись в Африне с бывшими боевиками, эвакуированными из Восточной Гуты. Между ними вспыхнули ожесточённые перестрелки. Десятки людей с обеих сторон получили ранения. Об этом пишет новостной ресурс Al-Masdar News.

Согласно местным источникам, полевой командир из протурецкой группировки «Дивизия Султана Мурада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напал на женщину родом из Восточной Гуты. Это вызвало гнев среди боевиков другой группировки — «Джейш аль-Ислам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем между двумя воюющими сторонами вспыхнули ожесточённые столкновения.

В том же контексте исламисты из «Дивизии Султана Мурада» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на владельца магазина, также эвакуированного из Восточной Гуты, причинив ему серьёзную травму головы.

Сирийские боевики, поддерживаемые Турцией, неоднократно цеплялись к семьям боевиков, эвакуированным из Восточной Гуты. Вынужденная эвакуация этих джихадистов в Африн произошла из-за перехода Восточной Гуты под контроль сирийского правительства в апреле 2018 года.