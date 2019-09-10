Москва, , 13:37 — REGNUM Процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной необходимо продолжать: такое понимание имеется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Однако, по словам официального представителя Кремля, говорить о сроках проведения следующего этапа пока рано. Песков напомнил, что состоявшемуся 7 сентября обмену предшествовала огромная скрупулёзная подготовительная работа.

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«Пока говорить о сроках следующего обмена, наверное, было бы преждевременно, но понимание, что нужно выходить на это, имеется», — уточнил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявил о том, что Киев заинтересован в возвращении ещё 113 своих граждан, которые в настоящее время содержатся в местах лишения свободы на территории России. Омбудсмен считает, что перспектива очередного обмена удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом есть, и он может состояться уже до конца 2019 года.

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Напомним, 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35».

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