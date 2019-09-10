Киев, , 13:35 — REGNUM

Верховной раде Украины нужно внести изменения в Конституцию и снять неприкосновенность с президента, как это было сделано в отношении народных депутатов. Об этом 10 сентября заявил с трибуны парламента депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.

«Считаем честным перед народом Украины начать процедуру внесения изменений в Конституцию относительно снятия неприкосновенности с президента. Так повелось до этого президента, что вся коррупция в стране начиналась с президентов. Коррупция в парламенте была следствием. Верю в то, что позорная практика возглавления коррупции больше никогда не повторится», — сказал Шуфрич.

Он считает, что действующая Конституция Украины якобы не позволяет парламенту отправить президента в отставку.

«В 1996 году в знаменитую конституционную ночь принятие 111 статьи Конституции стало определенным компромиссом, чтобы принять такую норму относительно процедуры импичмента, чтобы она была невыполнимой, чтобы парламент никогда не мог отправить в отставку и снять с должности президента Украины. Чем является сегодняшний закон? Он фактически цитирует 111 статью Конституции, которая настолько четко определила процедуру импичмента, что сегодняшний закон составлен по принципу «маслом каши не испортишь», — считает Шуфрич.

По его словам, если Рада снимет неприкосновенность с президента, тогда не нужно будет принимать закон об импичменте.

«Наверное, было бы честно перед народом Украины говорить о снятии неприкосновенности с президента Украины. Тогда бы и процедура импичмента была бы не нужна, в принципе, была бы не нужна. Каждый правоохранитель и судья, который увидел бы преступление или подозрение в преступлении со сторон президента, могли бы действовать так как будут действуют относительно нас с вами после 1 января», — добавил Шуфрич.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в повестке дня Верховной рады значится 12 законопроектов. В частности, законопроект №1012 об импичменте президента. Согласно документу, парламент сможет отстранить президента «исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления».