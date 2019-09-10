Симферополь, , 13:34 — REGNUM Спикер крымского Госсовета Владимир Константинов выразил уверенность в том, что возглавит парламент республики и во втором созыве. Об этом он заявил журналистам 10 сентября на пресс-конференции в Симферополе.

«С большой долей вероятности будет моя кандидатура представлена в пятницу на партийной конференции регионального отделения «Единой России», руководителем которой я являюсь. Там же будет решён вопрос с вице-спикерами и председателями парламентских комитетов», — отметил крымский политик.

Владимир Константинов в новейшей истории полуострова является рекордсменом среди руководителей парламента Крыма: с 2010—2014 годах он работал председателем Верховного Совета Автономной Республики Крым, затем после воссоединения с Россией — председателем Госсовета РК.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным итогам выборов депутатов Государственного совета республики, в местный парламент проходят три партии: «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Явка составила 33,2%.

Подробности: В Госсовет Крыма прошли «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ