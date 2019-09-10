Таллин, 10 сентября 2019, 13:34 — REGNUM Беспартийный депутат эстонского парламента Раймонд Кальюлайд сегодня, 10 сентября, прокомментировал, почему запрет образования на русском языке в Эстонии только навредит, а не поможет так называемой интеграции русскоязычных детей.
Он добавил, что такой перевод всего дошкольного и школьного образования исключительно на эстонский язык — не единственный вариант, «который обеспечил бы русским детям хорошее знание языка и равные возможности на рынке труда».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Эстонии сегодня, 10 сентября, после почти трёх часов обсуждений отклонил предложение Партии реформ о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения.
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