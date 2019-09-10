Таллин, , 13:34 — REGNUM Беспартийный депутат эстонского парламента Раймонд Кальюлайд сегодня, 10 сентября, прокомментировал, почему запрет образования на русском языке в Эстонии только навредит, а не поможет так называемой интеграции русскоязычных детей.

«Во-первых, цель этого законопроекта — не улучшение качества образования русских детей и не усиление процессов интеграции в эстонском обществе. Совсем наоборот. Во-вторых, как я неоднократно говорил, по моей оценке, нельзя проводить серьезную реформу русских школ, не привлекая к этому русское сообщество. Говорить о реалистичной реформе можно будет только тогда, когда русское сообщество поддержит ее цели», — написал Кальюлайд на своей официальной странице в интернете raimondkaljulaid.ee

Он добавил, что такой перевод всего дошкольного и школьного образования исключительно на эстонский язык — не единственный вариант, «который обеспечил бы русским детям хорошее знание языка и равные возможности на рынке труда».

«Образование — это одна из немногих областей, принимаемые в которой решения имеют настолько долговременные последствия. А это значит, что любое решение нужно тщательно продумать и проанализировать», — заключил политик.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, парламент Эстонии сегодня, 10 сентября, после почти трёх часов обсуждений отклонил предложение Партии реформ о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения.

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