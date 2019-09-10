Красноярск, , 13:33 — REGNUM Информацию о том, что следственные комитеты Красноярского края и Хакасии будут объединять, ИА REGNUM сегодня, 10 сентября, подтвердили в Главном следственном управлении СКР по краю.

Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, в связи с грядущим объединением является недостоверной появившаяся в ряде СМИ информация об увольнении руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю Андрея Потапова.

«В настоящее время происходит процесс реорганизации, будет создан единый орган, который объединит следственные органы Красноярского края и Республики Хакасия. Андрей Потапов будет назначен его руководителем. Сейчас он исполняет обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия», — прокомментировали в ведомстве.

Напомним, Андрей Потапов возглавил Главное следственное управление СКР по Красноярскому краю в июле 2018 года. До этого он являлся руководителем СУ СКР по Туве.