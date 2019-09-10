Бейрут, , 13:34 — REGNUM Лидер ливанской группировки «Хезболла» Хасан Насралла заявил о своей преданности Ирану и его высшему руководителю Али Хаменеи, об этом 10 сентября сообщает Al Arabia.

Насралла подчеркнул, что «Хезболла» не останется в стороне, если Исламская Республика будет вовлечена в какой-либо военный конфликт.

Заявление последовало после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал данные о новом ядерном объекте Ирана и призвал к международному давлению на Тегеран.

Напомним, ливанская группировка «Хезболла» является ближайшим союзником Ирана, стороны совместно участвуют в боевых действиях, в том числе в Сирии.

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