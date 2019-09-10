Великий Новгород, , 13:32 — REGNUM На дополнительных выборах депутата Государственной думы РФ седьмого созыва по Новгородскому одномандатному избирательному округу № 134, состоявшихся в Новгородской области 8 сентября, победу одержал кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Бобрышев — за него проголосовали 40 290 избирателей, или 35,39%. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, предварительные итоги голосования по итогам обработки всех 100% протоколов сегодня, 10 сентября, огласила представителям СМИ председатель Избирательной комиссии Новгородской области Татьяна Лебедева.

Кандидат от КПРФ Нина Останина получила в свою поддержку 23 150 голосов избирателей — 20,33%, Дмитрий Игнатов («Справедливая Россия») — 14 744 голоса, 12,95%.

Кандидат от партии «Яблоко» Анна Черепанова набрала 9149 голосов избирателей — 8,04%, Алексей Чурсинов (ЛДПР) — 7366 голосов (6,47%); Ольга Ефимова («Коммунистическая партия социальной справедливости») — 6143 голоса (5,4%); Александр Гришин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») — 3620 голосов (3,18%); Дмитрий Перевязкин («Коммунисты России») — 2483 голоса (2,18%); Дмитрий Тарасов («Партия роста») — 2130 голосов (1,87%).

Явка избирателей на дополнительных выборах депутата Госдумы РФ в Новгородской области составила 23,1%.

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