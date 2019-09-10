Киев, , 13:32 — REGNUM Как установило Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), исполняющий обязанности главы «Укравтодора» Славомир Новак в своей декларации о доходах и имуществе неверно указал сведения об имущественном положении.

«По итогам проверки декларации Новака НАПК установило декларирование недостоверных сведений на сумму свыше 100 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. В декларации чиновник недостоверно указал стоимость автомобиля и сумму средств, размещенных на банковских счетах. Всего установлено декларирование недостоверных сведений на сумму 189,2 тыс. гривен, около 7 тыс. евро», — цитирует сообщение антикоррупционного органа «Польское радио».

Протоколы об административном правонарушении в отношении Новака переданы в суд.

Гражданин Польши Славомир Новак в 2011—2013 годах был министром транспорта Польши в правительстве либеральной «Гражданской платформы» и «Польской крестьянской партии».