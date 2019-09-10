Таллин, , 13:32 — REGNUM Парламент Эстонии сегодня, 10 сентября, после почти трёх часов обсуждений отклонил предложение «Партии реформ» о переводе всех детских садов и школ страны на эстонский язык обучения, сообщает эстонский портал Postimees.

Предложение касалось всего дошкольного и школьного образования, и его принятие означало бы ликвидацию всех русскоязычных школ и детских садов.

Как поясняет эстонский национальный телерадиовещатель ERR, против идеи реформистов проголосовали 44, поддержали — 32, а 21 депутат решил не голосовать.

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