Сухум, , 13:29 — REGNUM Артиллеристы российской военной базы в Абхазии приступили к проведению одномесячного лагерного сбора в условиях морского побережья и горно-лесистой местности, об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Артиллеристы российской военной базы в Абхазии Function.mil.ru

В ходе учебы на полигонах Цабал и Нагвалоу пройдут тренировки по стрельбе и управлению огнем из штатного вооружения. За месяц военнослужащие должны выполнить более 200 огневых задач по поражению бронетехники и строений условного противника. В полевых условиях военнослужащие должны выполнить боевую стрельбу с закрытых позиций по одиночным и групповым целям. С целью разведки, корректировки огня и контроля поражения мишеней личный состав будет использовать беспилотные летательные аппараты.

Также в ходе сбора военнослужащие отработают нормативы по занятию и быстрой смене огневых позиций, их инженерному оборудованию и маскировке. Артиллеристы выполнят огневые задачи по поддержке мотострелковых и танковых подразделений в обстановке общевойскового боя.

Всего в лагерном сборе принимают участие около 500 военнослужащих соединения, задействовано до 100 единиц военной техники и орудий, в том числе реактивные системы залпового огня «Град» и 152,4-мм самоходные артиллерийские установки «Акация».

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