Москва, , 14:11 — REGNUM Постановление о создании комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ Госдума приняла в ходе первого пленарного заседания осенней сессии, передаёт корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

Речь идёт об официальном создании комиссии на основе рабочей группы, которая уже провела два заседания. Так, в августе депутаты провели внеочередное заседание Совета Думы, на котором была определена работа и задача такой комиссии. С идеей ее создания выступили депутаты оппозиционных фракций — они сочли необходимым расследовать вмешательство иностранных СМИ и диппредставительств во внутренние дела РФ. Так, отмечали депутаты, летом в Москве проходили несанкционированные массовые акции, а сайт зарубежных СМИ, а именно немецкой Deutsche Welle, и некоторых посольств призывали граждан участвовать в таких мероприятиях.

Главой комиссии депутаты постановили назначить председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев («Единая Россия»). В комиссию вошли представители всех фракций Госдумы. Так, в ее работе принимают участие пять депутатов от фракции «Единая Россия» — Андрей Исаев, Ирина Белых, Андрей Альшевских, Адальби Шхагошев и Наталья Поклонская, двое коммунистов — Юрий Синельщиков и Ризван Курбанов, а также по два депутата от фракций ЛДПР — Вадим Деньгин и Дмитрий Савельев ‑ и «Справедливая Россия» — Николай Рыжак и Алексей Чепа.

Ранее Пискарев уже отмечал, что комиссия отправила запросы в правоохранительные органы, чтобы использовать в расследовании их данные. Кроме того, депутаты также планируют изучить публикации в российских СМИ на предмет доказательства вмешательств в дела РФ извне.

По итогам работы комиссии может направить полученнные данные о вмешательстве в дела РФ в правоохранительные органы, чтобы получить правовую оценку событий.

Ранее депутаты пригласили на заседание комисии представителей Deutsche Welle, однако генеральная дирекция телерадиокомпании отметила, что не может принимать участие в расследовании, так как подконтрольна немецким правоохранительным органам. Кроме того, в Deutsche Welle также подчеркнули, что за коммуникацию с политическими институтами отвечает генеральная дирекция, которая находится в Бонне, а не московское бюро.

В Госдуме такой ответ расценили как признание немецким СМИ ответственности за публикации московского бюро, а также как отказ от участия в расследовании. Так, Пискарев отметил, что депутаты рассмотрят возможность лишить Deutsche Welle аккредитации в Госдуме.