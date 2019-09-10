Казань, , 13:28 — REGNUM Ряд руководителей министерств Татарии, а также районов республики, избранные в Госсовет, не планируют отказываться от мандатов в пользу других списочников «Единой России». Об этом заявил секретарь регионального отделения партии Фарит Мухаметшин.

По его словам, вновь избранные депутаты из числа чиновников усилят работу депутатского корпуса своими знаниями и опытом.

«Несколько министров, которые приняли решение участвовать в предварительном голосовании и получили поддержку, были включены в партийный список. В их числе Азат Хамаев, Марат Ахметов, Айрат Зарипов, — они решили связать свою судьбу с депутатской деятельностью», — цитирует представителя партии «Татар-информ».

Напомним, Азат Хамаев — министр земельных и имущественных отношений, Марат Ахметов — глава минсельхоза республики, Айрат Зарипов — руководитель республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

«Они не будут сдавать мандаты», — заключил Мухаметшин.

Свою кандидатуру Мухаметшин предложил рассмотреть в качестве претендента на пост спикера Госсовета республики.

«Считаю, конечно, разумным было бы предложить свою кандидатуру как представителя партии, которая получила большинство. Она претендует на все руководящие посты как ответственная партия, с которой за все будет спрос. Почему же эту ответственность передавать какой-то другой, не очень многочисленной победившей партии?», — недоумевает он.

Главу Госсовета выберут на первой сессии парламента республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии по итогам выборов в Госсовет коммунисты увеличат число мест вдвое — с трёх до шести, но при этом большинство депутатов всё равно остаются представителями «Единой России». Единороссы получат 90 из 100 мест в парламенте.