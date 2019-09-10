Тбилиси, , 13:33 — REGNUM США пока не стоит выводить свои войска из Афганистана, заявил 10 сентября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен на пятой международной конференции в Тбилиси, организованной Центром исследований экономической политики и институтом Маккейна.

Экс-секретарь военного блока сомневается, что американские войска в ближайшем будущем уйдут из Исламской Республики, и уверен, что нельзя этого делать, так местные террористы продолжат нападать на мирное население.

«К сожалению, мы должны оставаться в Афганистане, пока не закончим наше дело. Это еще не конец, поэтому мы должны остаться», — заявил Расмуссен.

Напоминаем, что США ввели войска в Афганистан в 2001 году. Поводом стал теракт 11 сентября, когда террористы угнали самолеты и атаковали ряд знаковых для страны зданий. Официальная цель вторжения — освобождение Афганистана от движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).