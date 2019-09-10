Москва, , 13:26 — REGNUM Та ситуация, которая в настоящее время сложилась вокруг Северной Кореи, выгодна и Вашингтону, и Пхеньяну, считает ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 10 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя перспективы американо-северокорейских отношений.

«Трампу эта ситуация выгодна, потому что санкции работают, ракеты не летают (кроме ракет малой дальности, от которых США ни жарко, ни холодно), а сам президент США может говорить: «Видите, любой другой президент довёл бы ситуацию до кризиса, а я предотвратил войну. При этом на уступки мы не пошли, санкции работают, и всё нормально». КНДР, в свою очередь, может сказать: «У нас идёт период мирной передышки, мы ничего серьёзного не сдали, но напряжённость на полуострове существенно снизилась», — объяснил Асмолов.

При этом он уточнил, что Северная Корея получила два года, которые можно потратить на развитие экономики и её подготовку к ещё большим санкциям. А вот развивать ли ей ситуацию до уровня конкретных шагов, Пхеньян решит в конце года — как раз тогда, когда станет понятно, каковы шансы Трампа на переизбрание.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что по-прежнему привержен работе с северокорейской командой для обсуждения возможных результатов переговоров, которые были бы полезны как для Соединённых Штатов, так и для всего мира в целом.

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