Джакарта, , 13:26 — REGNUM Заместитель министра иностранных дел Малайзии Марзуки Яхья, заявил, что цифровые технологии имеют много преимуществ для развития страны в различных областях в ходе региональной конференции по цифровой дипломатии в Джакарте, сообщает Sindonews.

«Мы видим результаты этой политики. Малайзия является одной из первых стран в регионе, которая запустит технологию 5G. Цифровые технологии будут стимулировать инновации и рост во многих важных областях, конечно, в том числе в дипломатии», — заявил замминистра иностранных дел Малайзии, выступая на конференции по цифровой дипломатии в Джакарте 10 сентября.

Тем не менее, продолжил малазийский дипломат, цифровые технологии также имеют недостатки, которые нельзя недооценивать, в том числе уязвимость к появлению ложных новостей.

«В этом случае должна быть система проверки новостей в средствах массовой информации, чтобы отличать факты от подделок», — добавил Марзуки Яхья.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД Малайзии Марзуки Яхья прибыл с рабочим визитом в Джакарту для участия в региональной конференции по цифровой дипломатии. В конференции участвуют около 150 представителей правительства и экспертов в области цифровой дипломатии из 16 стран.

Читайте ранее в этом сюжете: Замглавы МИД Малайзии примет участие в конференции по цифровой дипломатии