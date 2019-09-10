Киев, , 13:25 — REGNUM При голосовании за проект закона об импичмента президента Украины представители партии «Слуга народа» очень грубо нарушили регламент. Об этом заявила депутат от партии Порошенко «Европейская солидарность», одна из лидеров политической силы Ирина Геращенко.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, 10 сентября, Рада приняла закон об импичменте авторства президента Владимира Зеленского в первом чтении, а потом сразу же — в целом. После принятия законав первом чтении депутатов других фракций просили коалицию в лице «Слуги народа» дать время хотя бы на ознакомление с принятым законопроектом и внесение поправок, однако этого сделано не было.

«Вы нарушили очень грубо регламент. Вы просто унижаете саму роль парламента. Вы перечеркнули право каждого депутата подать поправки. Если вы дальше сегодня будете так голосовать, то парламент просто не существует», — заявила Геращенко.

Отметим, что по принятому сегодня закону народные депутаты Верховной рады Украины могут отстранить президента страны от должности исключительно в случае совершения им государственной измены или «иного преступления». Ранее на Украине никогда не существовало закона об импичмента президента.