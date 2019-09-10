Москва, , 13:24 — REGNUM Лидеры США и Северной Кореи пришли к очень важному выводу — проблему северокорейского ядерного оружия решить невозможно, считает востоковед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИДВ РАН Константин Асмолов. Об этом он заявил 19 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что КНДР объявила о готовности провести переговоры с США в конце сентября 2019 года.

Асмолов отметил, что президент США Дональд Трамп и руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын, будучи прагматиками, пришли к выводу, что хотя решить проблему северокорейского ядерного оружия и нельзя, но можно поставить на паузу её негативное развитие. В такой ситуации, по мнению востоковеда, обе стороны будут периодически заниматься имитацией бурной деятельности, проводить встречи, идти на минимальные подвижки, но главное, это создавать впечатление, что процесс идёт, работа ведётся, проблемой занимаются.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, первая заместительница МИД КНДР Чве Сон Хи в заявлении, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи, заявила, что Северная Корея готова провести переговоры с Соединёнными Штатами в конце сентября 2019 года.

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